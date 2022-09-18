قيرغيزستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 36 شخصا

أعلنت السلطات فى قيرغيزستان عن ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 36 شخصا، اليوم الأحد، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" الإخبارية، بعد يوم واحد من تأكيد السلطات في قرغيزستان نقل 67 مصابا في الاشتباكات الحدودية إلى المستشفى الوطني بمدينة بيشكيك.

تبادل الاتهام بين البلدين بشأن انتهاك الهدنة

وتتبادل قيرغيزستان وطاجيكستان الاتهام بانتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بينهما، ما أسفر عن تجدد الاشتباكات بين الدولتين، الأربعاء الماضي.

وقالت السلطات في قيرغيزستان إن قوات حرس الحدود في طاجيكستان اخترقت المنطقة الحدودية، ودخلت مناطق بولاك باشي وباتكين داخل أراضيها، قبل أن تتخذ مواقع قتالية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.