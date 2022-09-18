انخفاض نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية.. ورفع الرايات الصفراء عليها غربا

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي لليوم العاشر على التوالي، منذ انتهاء نوة «غسيل البلح»، بينما رفعت الشواطئ الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، ما يعني أن النزول إلى مياه البحر في شواطئ غرب الإسكندرية يحتاج إلى حذر شديد.

وبحسب بيان إدارة مصايف الإسكندرية، اليوم الأحد، فإن درجة الحرارة في الإسكندرية بلغت 29 درجة مئوية ما يتطلب لقاء البحر اليوم للتخفيف من حدتها، إلا أن الذهاب إلى البحر له ضوابط تتناسب مع ارتفاع الأمواج، حيث أن الأمواج خفيفة إلي متوسطة الارتفاع، ما يسمح بالسباحة لكن في الأماكن الآمنة مع الحذر.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية منخفضة قبل بدء الدراسة

وأشارت الإدارة إلى رفع الراية الخضراء في القطاع الشرقي والراية الصفراء في القطاع الغربي، مشيةر إلى انخفاض نسبة الإشغال بشكل عام على كل شواطئ الإسكندرية حتى الوقت الراهن، نتيجة انشغال المواطنين بأعمالهم في بداية الأسبوع.

تعليمات مصايف الإسكندرية

وشددت «المصايف» على عدة أمور لسلامة المواطنين، منها أن شاطئ النخيل مغلق ويحظر النزول فيه حرصا على سلامة الجميع، كما وجهت توجيهات للمصطافين: «لا تسمح لأحد أن يجبرك على دفع إكرامية، وحافظ معنا على نظافة الشاطئ، وألق المخلفات في مكانها المخصص، ودورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، ولا تخرج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة، ومفتشينا متواجدون باستمرار على كل الشواطئ للرقابة، وتواصل معنا في حال حدوث أي مشكلة أو شكوى».