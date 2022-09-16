9 ألعاب مختلفة في مهرجان «الرياضة للجميع» على شواطئ الإسكندرية «صور»

على الرمال الساخنة الساحرة بشاطئ إسحق حلمي شرق الإسكندرية، كان العشرات من أبناء المدينة يهرولون يمينا ويسارا يمارسون 9 رياضات مختلفة في مهرجان «الرياضة للجميع» الأول على شواطئ الإسكندرية الذي ينظمه الاتحاد المصري العام للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

فالشباب الذي توافد على شاطئ إسحق حلمي في الإسكندرية منذ صباح اليوم الجمعة، قد استمتعوا بأجواء صيفية مميزة لممارسة الرياضة حيث وفرت مصايف الإسكندرية كافة السبل لهم بدءا من توفير الملاعب وكافة الاحتياجات الممكنة.

زيادة الوعي الرياضي للمواطنين

وأكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن المهرجان الرياضي الذي احتضنه أحد شواطئ الإسكندرية اليوم يهدف إلى زيادة الوعي الرياضي للمواطنين وفرصة لتنشيط الرياضات والسياحة الشاطئية وتشجيع كافة الفرق والكيانات والأفراد للمشاركة في هذا الحدث الكبير بممارسة شتى أنواع الرياضات.

9 رياضات على شواطئ الإسكندرية

وأضاف «رشاد» في بيان، أن المهرجان يضم 9 رياضات متنوعة حيث توجد دورة مصغرة في كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، بالإضافة إلى ممارسة الراكيت والعاب كرة السرعة والكاراتيه وشد الحبل والجري والجودو والجمباز، ناهيك عن وجود مباريات خاصة بقصار القامة واستعراضات فنية متنوعة.

اكتشاف المواهب

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى أن الهدف من إقامة الملاعب الرياضية على شواطئ الإسكندرية هو التشجيع على ممارسة الرياضة وإظهار شواطئ الإسكندرية مظهر متحضر يجذب الجمهور ويظهر شواطئ المحافظة بشكل لائق، وأيضا مساعدة الاتحادات لاكتشاف اللاعبين الموهوبين بالإسكندرية.

تنوع أغراض الزيارة إلى شواطئ الإسكندرية

وأكد أن مصايف الإسكندرية تعمل على تنوع أغراض ارتياد الشواطئ، فلم يعد قاصرا على الاستحمام في مياه البحر والجلوس على الرمال فقط بل أصبحت الأنشطة والفعاليات والمهرجانات جزء أساسي من يوم المصطاف، ولذلك توجهنا إلى تنظيم الفعاليات الفنية ومعارض الرسامين، وكذلك الفعاليات الاجتماعية، وأخيرا الفعاليات الرياضية.