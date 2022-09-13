رفع الرايات الصفراء على شواطئ غرب الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي، بينما رفعت الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، ما يعني أن النزول إلى مياه البحر في شواطئ غرب الإسكندرية يكون بحذر شديد.

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم

وقالت مصايف الإسكندرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن درجة الحرارة في الإسكندرية بلغت 30 درجة مئوية، ما يدفع البعض للذهاب إلى البحر اليوم للتخفيف من حدتها، إلا أن هذا يجب أن يكون بضوابط تتناسب مع ارتفاع الأمواج، حيث تبين أن الأمواج خفيفة إلى متوسطة الارتفاع تسمح بالسباحة لكن في الأماكن الآمنة مع الحذر.

سبب رفع الرايات الصفراء على شواطئ العجمي

وأشارت إلى أنه جرى رفع الراية الخضراء في القطاع الشرقي والراية الصفراء في القطاع الغربي، أو ما تعرف بمسمى شواطئ العجمي، فيما تتبقى نسبة الاشغال منخفضة حتى الوقت الراهن نتيجة انشغال المواطنين بأعمالهم خلال منتصف الأسبوع.

تعليمات مصايف الإسكندرية

وشددت المصايف على عدة أمور أولها أن شاطئ النخيل مغلق ويحظر النزول فيه حرصًا على سلامة الجميع، كما وجهت تعليماتها للمصطافين: «لا تسمح لأحد أن يجبرك على دفع إكرامية، حافظ معنا على نظافة الشاطئ وألقى المخلفات في مكانها المخصص، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، لا تخرج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة، مفتشينا متواجدون بإستمرار على كافة الشواطئ للرقابة، تواصل معنا في حال حدوث أي مشكلة أو شكوى».