إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية في «الويك إند» قبل الدراسة

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، إقبالا ضعيفا من المصطافين في الجمعة قبل الأخيرة من انطلاق الدراسة، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ في الساعات الأولى من اليوم 15% وفقا لما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على موقعها الرسمي حيث تقدم نسب اشغال الشواطئ بشكل مستمر لتوجيه المواطنين إلى الشواطئ الأقل إقبالا.

وغاب المواطنون عن الشواطئ على الرغم من كونها تشهد حالة من استقرار الأمواج خلال الإجازة الأسبوعية للمواطنين والتي نتج عنها رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي فيما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي أي شواطئ العجمي بسبب ارتفاع بسيط في الأمواج.

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم الجمعة

وشجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، المصطافين للتوجه إلى الشواطئ لقضاء وقتا ممتعا هربا من ارتفاع درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية التي سجلت 29 درجة مئوية بينما المحسوسة تبلغ 32 درجة مئوية.

مهرجان رياضي على شواطئ الإسكندرية

فيما وجهت المصطافين للذهاب إلى شاطئ إسحاق حلمي حيث يقام أكبر تجمع ونشاط رياضي على شواطئ الإسكندرية والذي ينظمه الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والذي يهدف إلى زيادة الوعي الرياضي للمواطنين وتنشيط الرياضات والسياحة الشاطئية وتشجيع كافة الفرق والكيانات والافراد للمشاركة في هذا الحدث الكبير بممارسة شتى أنواع الرياضات .

يتضمن برنامج المهرجان دورة مصغرة في كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، بالإضافة إلى ممارسة الراكيت والألعاب الترويحية المتمثلة في كرة السرعة والكاراتيه وشد الحبل والجري والجودو والجمباز ومباريات خاصة بقصار القامة واستعراضات فنية متنوعة.

تواجد مفتشو المصايف على الشواطئ

وأكدت مصايف الإسكندرية، أن مفتشيها ومراقبي الشواطئ موجودين من الصباح الباكر وطوال اليوم علي كافة الشواطئ للتعامل مع أي بلاغ حول أي مشكلة تواجههم.