الأرصاد: تحسن الطقس على كافة الأنحاء.. وشبورة بالطرق الزراعية «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في التحسن في الأحوال الجوية على أنحاء الجمهورية كافة، وبخاصة في فترات الليل، حيث نتأثر بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، من جنوب أوروبا، معتدلة في درجات حرارتها.

نشعر بالأجواء المائلة في درجات الحرارة على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «أننا نشعر بالأجواء المائلة في درجات الحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، وأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد نهارا».

الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء تظل شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب مناطق الجمهورية، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك تكون للشبورة المائية الخفيفة، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، موعد تكونها في فترة الليل ومستمرة حتى سطوع أشعة الشمس.