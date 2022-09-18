وزير الصحة يرصد غياب 40% من الطاقم الطبي بمستشفى الإيمان في أسيوط

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، بضرورة المتابعة اليومية لمستشفى الإيمان العام، بعدما رصدت الوزارة شكاوى بتغيب ونقص طاقم الأطباء والتمريض بنسبة 40٪،؜ ما يعطل العمل ويؤثر سلبا على تقديم الخدمة للمرضى والمواطنين.

إحالة المقصرين إلى التحقيق

وطالب الوزير مسؤولي الصحة بمحافظة أسيوط، بالمتابعة اليومية للمستشفى ومتابعة مكافحة العدوى، فضلا عن إحالة أي مقصر للتحقيق، أيا كان منصبه، حت يتم خدمة جيدة للمرضى ومتابعة الوزارة المستمرة للمستشفى.

كما تفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة، والتي شملت الحضانات والأطفال المبسترين والعناية والغسيل الكلوي والعيادات والأطفال ورعاية كبار السن، واستمع إلى شكاوى المرضى المترددين على المستشفى.

تأخر إجراء العمليات

وشدد الوزير خلال الجولة عل ضرورة النظافة المستمرة لكل أقسام ومباني المستشفى، وتقديم الخدمات على أعلى وجه، لتحقيق رضاء المواطن عن المنظومة الصحية المقدمة.

واستمع الوزير خلال الجولة التي رافقه فيها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إلى بعض شكاوى المواطنين المنتظرين بقاعة الانتظار، وتشمل تأخر إجراء العمليات والفحوصات الطبية، وأمر المحافظ مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة برصدها وسرعة حلها.