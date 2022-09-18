«رويترز»: 3.7 مليون طن من المواد الغذائية تغادر المواني الأوكرانية

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم، إنّ 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية على متنها، غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لفتح المواني البحرية الأوكرانية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وأضافت الوزارة، أنّ هناك 10 سفن تحمل نحو 169 ألف طن من المنتجات الزراعية، غادر منهم 8 سفن مواني جريت أوديسا، وتنتظر اثنتان أخريان دورهما.

صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع بعد الحرب

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية، بعد أن بدأت روسيا بشن الحرب على البلاد في 24 فبراير الماضي، وأغلقت موانيها على البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

أوكرانيا منتج أساسي ومصدر عالمي للحبوب

وتعتبر أوكرانيا منتجًا ومصدرا عالميا رئيسيا للحبوب، حيث شحنت ما يصل إلى 6 ملايين طن من الحبوب شهريًا قبل الحرب.

وأعيد فتح 3 مواني على البحر الأسود بموجب اتفاق وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو، وقالت الوزارة إنّ هذه المواني قادرة على تحميل وإرسال من 100 إلى 150 سفينة شحن إلى الخارج شهريًا.