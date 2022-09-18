أوكرانيا تعلن مقتل 62 من القوات الروسية في منطقة العمليات الجنوبية

أغرقت القوات الأوكرانية، زورقا روسيا، يحمل معدات عسكرية وركابًا على متنه في الجبهة الجنوبية من العمليات، وقالت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، إن المدفعية عطلت خطط الجيش الروسي لإصلاح «جسر أنتونيفكا» للسكك الحديدية.

وأعلنت أوكرانيا، مقتل، 62 من القوات الروسية، وتدمير 5 مركبات مدرعة في منطقة العمليات الجنوبية، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الطيران الحربي الأوكراني يشن 3 غارات على القوات الروسية

وشن الطيران الحربي الأوكراني، 3 غارات على القوات الروسية، ودمر طائرتي استطلاع روسيتين بدون طيار، فيما نفذت القوات الروسية، 12 غارة جوية على مواقع أوكرانية وتجمعات إقليمية على طول خط المواجهة.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أشار في وقت سابق، في خطاب بالفيديو، إلى العثور على أكثر من 10غرف تعذيب في مناطق منطقة «خاركيف» شمال شرقي البلاد.

من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس، إن بلاده، بإرسالها أسلحة إلى أوكرانيا، أصبحت جزءا من الأزمة، مشيرا إلى أنن حزبه يعتزم تغيير دور اليونان على الساحة الجيوسياسية إذا وصل إلى السلطة في انتخابات 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال الرئيس الفخري للرابطة الدولية لقدامى المحاربين في وحدة مكافحة الإرهاب «ألفا» الروسية، سيرجي جونشاروف، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» تحولت إلى منظمة إرهابية عالمية، مشيرا إلى الأعمال التي نفذتها في أجزاء مختلفة من العالم تستند إلى العنف.

جونشاروف: «واشنطن» كانت وراء إنشاء «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين

وأوضح جونشاروف، أن «سي آي أيه» مستعدة لأي عمل، حتى القتل، مضيفا أن «واشنطن» واستخباراتها كانت وراء إنشاء تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، واستخدموهما لأغراضهم الخاصة.