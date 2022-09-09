الحرب الروسية.. 97 مليار دولار خسائر أوكرانية ومطالب بدعم شهري لـ«كييف»

أعلن البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية، أن الحرب الروسية تسببت في أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار لأوكرانيا حتى الأول من يونيو، بينما تتكلف إعادة إعمار البلاد قرابة 350 مليار دولار، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

ووفقا لتقرير صادر من البنك الدولي، عانت أوكرانيا من خسائر بقيمة 252 مليار دولار من خلال اضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في حين كان من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلى رفع معدل الفقر من 2% إلى 21% من بداية الحرب التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

أوكرانيا بحاجه إلى 1.6 ضعف الناتج المحلي لإعادة الإعمار

وفي نفس السياق، قدر التقرير أن احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا ستصل إلى 349 مليار دولار، اعتبارًا من 1 يونيو، أو حوالي 1.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 200 مليار دولار في عام 2021.

وكانت أوكرانيا بحاجة إلى 105 مليارات دولار على المدى القصير لمعالجة الأولويات العاجلة، مثل إعادة بناء الآلاف من المدارس المتضررة أو المدمرة وأكثر من 500 مستشفى، ومن الضروري أيضا الاستعداد لفصل الشتاء المقبل الذي من المحتمل أن يكون قاسياً، من خلال إصلاح المنازل وإعادة التدفئة وشراء الغاز، بالإضافة إلى أن جميع الأرقام أولية ومن المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.

أوكرانيا: تأثير الحرب ستطول الأجيال الجديدة

ووفقا للتقرير فإن تأثير الحري سيطول الأجيال القادمة، مع نزوح الأسر وتفككها، وتعطيل التنمية البشرية، وتدمير التراث الثقافي الأصيل، وعكس مسار الاقتصاد الإيجابي والفقر.

وقال أوليغ أوستينكو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا بحاجة إلى التزامات من الدول المانحة بمواصلة تقديم 5 مليارات دولار شهريًا طوال العام المقبل.

أوكرانيا بحاجه إلى إمدادات خارجية حتى عام 2023

وأضافت أروب بانيرجي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في أوروبا الشرقية، أن النتائج تستند إلى منهجية قوية مقبولة دوليًا، وينبغي أن تدعم مجموعة السبع أوكرانيا خلال مؤتمر التعافي المزمع عقده في برلين في 25 أكتوبر، كما أن أوكرانيا بحاجه إلى دعم خارجي حتى عام 2023، ما لم يكن هناك تغير جذري في مسار الحرب.