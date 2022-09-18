«قطاع الأعمال»: تشغيل مصنع جديد لإنتاج «فلنكات» السكة الحديد في أكتوبر المقبل

وجّه المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، برفع الطاقة الإنتاجية للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوطين عدد من الصناعات اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية، كما شدد على تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي غير المستغلة في التوسعات الجديدة لخطوط الإنتاج.

تشغيل مصنع فلنكات

وتابع عصمت، آخر المستجدات الخاصة بتركيب المصنع الجديد لإنتاج فلنكات القطار السريع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 8 ملايين يورو وبطاقة إنتاجية 500 ألف فلنكة / سنة، حيث من المخطط بدء تجارب الإنتاج نهاية سبتمبر الحالي، على أن يتم البدء في الإنتاج الفعلي أكتوبر 2022.

كما شهد الاجتماع استعراض سير العمل بالمصنع القديم شرق المعصرة الذي تم تطويره بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه، لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 40 ألف فلنكة شهريا، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنعين مجتمعين 980 ألف فلنكة / سنويًا لتلبية احتياجات المشروعات القومية للدولة.

اجتماع متابعة مستجدات العمل بشركة «سيجوارت»

واستعرض الوزير، خلال اجتماعه مع المحاسب عمادالدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس فاروق هنداوي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيجوارت، نشاط الشركة ومنتجاتها من الفلنكات والمواسير الخرسانية، وموقف استغلال الأصول غير المستغلة، والمستجدات الخاصة بالتوسعات الجديدة.