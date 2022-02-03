محافظ قنا: تنفيذ 961 مشروعاً خدمياً في 8 قطاعات ضمن «حياة كربمة»

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة، بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي أحمد، مدير القطاع الإقليمي لدار الهندسة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء شركات المرافق والوحدات المحلية للمراكز.

تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من شبكات المرافق

شدد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من شبكات المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في تذليل أي عقبات تواجه الشركات المنفذة للمشروعات والانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها.

مشروعات تطوير الريف المصري تخدم 43% من سكان قنا

وأوضح الداودى أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة قنا في 5 مراكز، هي أبو تشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، تضم 19 مجلساً قروياً و86 قرية بالإضافة إلى 722 تابعاً ما بين نجع وعزبة، حيث يجري تنفيذ 961 مشروعاً خدمياً فى 8 قطاعات مختلفة، بإجمالي استثمارات تتخطى 30 مليار جنيه، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن من سكان الريف، أي ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

وأكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية الجاري تنفيذها تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في الريف، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة، لا يقل عن المستوى الذي يتم تقديمه في المدن، ما دفع أهالي القرى التي لم تشملها المبادرة في المرحلة الأولى للمطالبة بإدراجها في المبادرة كمرحلة ثانية، للاستفادة من إقامة منشآت خدمية جديدة، وتنفيذ مشروعات بها، تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة في قراهم.