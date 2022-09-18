طلاب تمريض المنوفية يحتفلون بتخرجهم على طريقتهم الخاصة.. حفروا بئر مياه بتنزانيا

احتفل خريجو كلية التمريض جامعة المنوفية بتخرجهم على طريقتهم الخاصة، فاستبدلوا مظاهر الاحتفال المعروفة وارتداء ثياب التخرج بإنشاء بئر مياه في تنزانيا كصدقة جارية لهم، مؤكدين أنهم قرروا ذلك منذ أن كانوا طلابا في الفرقة الثانية.

أسباب حفر بئر في تنزانيا

«فكرنا في عمل حفل تخرج مختلف عن الحفلات اللي بنشوفها، وقررنا يكون بئر المياه في تنزانيا هو الفكرة التي ستخلد عام تخرجنا، وتسبب أثر كبير في نفوس جميع طلاب الدفعة».. بهذه الكلمات بدأ محمد أبوالنصر أحد خريجي كلية التمريض جامعة المنوفية حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن الفكرة كانت مطروحه منذ أن كانوا في الفرقة الثانية.

وأضاف «أبوالنصر» لـ«الوطن»، أن قيمة إنشاء البئر في دولة تنزانيا كلف 25 ألف جنيه، واستطاع خريجو الدفعة 28 من كلية التمريض جامعه المنوفية جمع هذا المبلغ بكل بساطه كبديل لحفل التخرج، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر صدقة جارية لكل الطلاب، وستظل تكتب لهم حسنات طوال حياتهم وبعد وفاتهم.

«أبوالنصر»: أتمنى أن تسير كل الدفعات على نفس الطريق

يتمنى «أبو النصر»، ان تسير الدفعات في السنوات المقبلة على نفس طريق دفعته في حفل التخرج، من خلال إنشاء مشروعات خيرية لخدمة الناس، سواء في مصر أو في الدول الفقيرة في أفريقيا، والتي تحتاج إلي المساعدة. ويقول إن كل الطلاب سعداء بتنفيذ هذا المشروع والذي لقي قبولا كبيرا بين أبناء محافظة المنوفية عقب تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.