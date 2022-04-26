حفر 100 بئر لتخزين مياه الأمطار وتوفير مياه الشرب بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تنفيذ أعمال حفر 100 بئر لتجميع مياه الأمطار، بغرض توفير مياه الشرب في التجمعات الصحراوية بمطروح، مؤكداً أنه تم الانتهاء من حفر عدد 45 بئراً منها، مع قرب الانتهاء من 30 بئراً، فيما يجري استكمال حفر باقي الآبار.

وقال محافظ مطروح إن الطاقة الاستيعابية لهذه الآبار تتراوح بين 90 وحتى 200 متر مكعب، لافتاً إلى أنه يجري تنفيذ سدود لتنظيم مجرى السيول والأمطار، منها إنشاء سد «وادي إسماعيل»، كسد ركامي للحماية من أخطار السيول، وكأول سد ضمن مخطط لإقامة عدد من السدود بمدينة مرسى مطروح، للحد من مخاطر السيول على الكتلة السكنية، مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار في ري الزراعات، وتوفير مصادر مياه دائمة، وغيرها من المشروعات للتيسير على المواطنين.

تكريم مدير الموارد المائية بمطروح

وكرم محافظ مطروح، في مكتبه اليوم الثلاثاء، المهندس جمال دعبس، مدير عام الموارد المائية بمطروح، وذلك لانتهاء فترة عمله بالمحافظة، متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد، مشيداً بجهوده خلال أداء عمله بمطروح، من حيث إقامة واستكمال عدد من مشروعات المياه.

ومن جانبه، وجه المهندس جمال دعبس الشكر لمحافظ مطروح على هذه اللفتة الطيبة، ولما لمسه من دعم كامل طوال فترة عمله بالمحافظة، مما انعكس على تحقيق العديد من المشروعات الخاصة بالموارد المائية والري، لخدمة أهالي المحافظة من مشروعات مياه جوفية وحفر آبار.

مشروعات آبار وسدود في مطروح

وأكد محافظ مطروح أنه يجري تنفيذ مشروعات حفر آبار جوفية عملاقة في واحة سيوة، لاستخدامها في الشرب، وري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى آبار وسدود في الوديان بمراكز الضبعة ومطروح ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني والسلوم.