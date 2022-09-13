10 معلومات عن مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى.. ينطلق 17 سبتمبر

يستعد الفنان انتصار عبدالفتاح، رئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، لإطلاق الدورة 15 من المهرجان، الذي تعقد فعاليات ابتداء من الأسبوع المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

وتستعرض بوابة «الوطن»، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن الدورة المقبلة.

أبرز المعلومات عن مهرجان سماع الدولي

1- تنطلق فعاليات المهرجان يوم السبت 17 سبتمبر الجاري.

2- تقام الدورة تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم».

3- تقام فعاليات الافتتاح على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر 8:30 مساءً.

4- تستمر الفعاليات حتى 24 سبتمبر 2022، ويدخل الجمهور جميع الحفلات مجانا.

5- تشارك 30 فرقة مصرية وأجنبية في الدورة الحالية من مهرجان سماع، من بينها فرق من كندا، تُشارك للمرة الأولى.

6- ضيفتا شرف الدورة هذا العام كندا والهند.

7- تُقام احتفالية ملتقى الأديان «هنا نصلي معا» بالمتحف القبطي 22 سبتمبر، في الثامنة مساءً.

8- تُقام الفعاليات في الأماكن الأثرية، من بينها قبة الغوري، وبيت السناري بالسيدة زينب، وقصر الأمير طاز، إلى جانب مسرح السور الشمالي.

الدول المشاركة في المهرجان

9- فلسطين والهند ورومانيا وإندونيسيا، والمغرب والأردن والسودان وجنوب السودان من بين الدول المشاركة.

10- يُكرم المهرجان مجموعة من الشخصيات الفنية داخل وخارج مصر، بينهم الفنانة سميرة عبدالعزيز.

وقال الفنان انتصار عبدالفتاح المؤسس للفكرة، في بيان صحفي، إنّ المهرجان يهدف إلى إحياء فن السماع مختلف أشكاله، من التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي، وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب، وتأكيد جوهر الأديان «المحبة، التسامح، السلام».

وأكّد أنّ المهرجان صار له مكانة دولية وشعبية ليس على المستوى المحلي والإقليمي وحسب بل وأيضا على مستوى العالم أجمع.