وزيرة الثقافة تشهد إطلاق الدورة الـ15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، تحت شعار «رسالة سلام»، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب، حيث أُقيم الافتتاح بمنطقة «سـور القاهرة الشمالي».

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، العديد من سفراء الدول المشاركة، وقيادات وزارة الثقافة، ويستمر المهرجان حتى 24 سبتمبر الجاري، برئاسة، الفنان انتصار عبد الفتاح.

وزيرة الثقافة تكرم سميرة عبدالعزيز

وكرمت وزيرة الثقافة، كلًا من: الفنان مادانجيت سنغ «الهند» (تسلمه المستشار الثقافي لسفارة الهند بالقاهرة)، الفنان الكبير عزير حاجبيلي «أذربيجان» (تسلمه السفير الأذربيجاني بالقاهرة)، الشيخ عبد الجواد محيسن «تونس»، الفنانة صباح زيداني «المغرب»، ومن مصر، القس أنطونيوس إبراهيم عياد، وتكريم خاص للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بالإضافة إلى تكريم دولتي شرف المهرجان. يُشارك في المهرجان 30 فرقة، ما بين مصرية وأجنبية، وتحل دولتا "كندا والهند" كضيفتي شرف لهذه الدورة.

وبمشاركة دول رومانيا، الجزائر، المغرب، الأردن، السودان، جنوب السودان، إندونيسيا، لبنان، اليمن، فلسطين، سوريا، بجانب مصر. وتُقام فعاليات المهرجان بالعديد من الأماكن التاريخية بالقاهرة، منطقة سور القاهرة الشمالي، قبة الغوري، قصر الأمير طاز، بيت السناري، مجمع الأديان بمصر القديمة، والذي ستُقام به احتفالية ملتقى الأديان (هنا نُصلي معًا)، وذلك يوم 22 سبتمبر الجاري.