ضبط شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة.. «اتمسكوا باستروكس»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وتجارة المواد المخدرة بالقاهرة.

ووفق بيان للوزارة أصدرته، اليوم الاثنين، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من مسكن ملك أحدهما مكانا لتصنيع مادتي الفودو والأستروكس المخدرين.

ضبط كميات من الفودو والاستروكس

جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما «كمية من مخدر الفودو وزنت 7 كيلو جرامات - كمية من مخدر الأستروكس - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة - أدوات التصنيع».

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما وباقي المضبوطات لتصنيع المواد المخدرة.