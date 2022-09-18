4 مزايا تنافسية لتصنيع الموبايل في مصر.. أبرزها وفرة العمالة الشابة

تنافس مصر حاليا، الهند في جذب الاستثمارات في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، بعد أن قررت عددا من الشركات الصينية تصنيع هواتفها في السوق المصرية، وشهدت الشهور الأخيرة، قيام شركتين من أكبر شركات تصنيع الهواتف المحمولة الصينية اعتزامها التصنيع في السوق المصرية وهى شركة «أوبو» وشركة «إنفينكس»، بالإضافة إلى شركة أخرى وهي «إتش أم دي» المالكة للعلامة التجارية نوكيا.

العمالة المصرية قد تكون أرخص بعض الشيء عن مثيلتها في دول أخرى

فسر المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بغرفة القاهرة، إقبال تلك الشركات على التصنيع في مصر لعدة مزايا أبرزها، أن العمالة المصرية قد تكون أرخص بعض الشيء عن مثيلتها في دول أخرى، أو تكون متعادلة في دولة مصر الهند، مؤكدا أن السوق المصرية تتميز بوفرة العمالة الشابة في كل المحافظات.

وفرة الطاقة في مصر

وأضاف غنيم لـ«الوطن»، أن أوربا تعاني حاليا من نقص شديد في الطاقة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم أجمع، في المقابل تتمتع مصر بوفرة في الطاقة وبأسعار تنافسية، لذلك وضع كافة المستثمرين أعينهم على السوق المصرة للاستثمار فيه في ظل الأزمات التي تجتاح العالم حاليا.

تطور البنية التحتية التكنولوجية واللوجستية

أضاف غنيم، أن هناك ميزة تنافسية أخرى تتمتع بها مصر، وهي التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية في التكنولوجيات بالإضافة إلى البنية التحتية اللوجستية، مشيرا إلى أنه تم استثمار أكثر من 2 مليار دولار، خلال ثلاثة أعوام لتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما ساهم في تقدم ترتيب مصر لتصبح الأولى إفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

الموقع الجغرافي الفريد

وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بغرفة القاهرة، إلى أن الله حبى مصر بموقع جغرافي فريد، قادر على أن يكون نقطة الربط للعالم أجمع، موضحا أن مصر تقع على ممر الطرق اللوجيستية العالمية بجانب أن أكثر من 8% من السفن العالمية تمر عبر مصر سنويا، موضحا أن هناك تطورا كبيرا في طرق تخزين البضائع ونقلها على مستوى الدولة المصرية.

تحديات أمام مصر لجذب الاستثمارات

وتابع غنيم أنه رغم الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية فأن هناك تحديات كبيرة أمام مصر لجذب الاستثمارات إليها، موضحا أبرز تلك التحديات وجود بيئة تشريعية تساهم في تنظيم عمل الاستثمارات وبناء المصانع، ومنح المستثمرين حوافز استثمارية حقيقية وواضحة.

إنتاج سلع بأسعار تنافسية لتصديرها

وأكد أنه يجب أن يتم إنتاج سلع بأسعار تنافسية لتصديرها، مشيرا إلى أن الإنتاج للسوق المحلية فقط لن يكون مجزيا، وإنما يجب أن يكون الهدف هو تصدير تلك المنتجات، وحتى يتم ذلك يجب أن تكون الأسعار تنافسية حتى تستطيع التنافس عالميا.

وأوضح غنيم، أنه على الرغم من توافر الأيدي العاملة في مصر وبكميات كبيرة، لكنها تفتقر إلى أن تكون مدربة وجاهزة للعمل، مطالبا بتأهيل وتدريب الشباب بشكل عاجل وسريع لاستقطاب كبرى المصانع العالمية ونقلها للسوق المصرية.

الحرص على إنجاح تجارب الشركات العالمية للتصنيع في مصر

وأكد غنيم: «يجب أن تكون الدولة حريصة كل الحرص على إنجاح تجارب الشركات العالمية للتصنيع في مصر، خصوصا أن تلك الشركات ستصبح بعد نجاحها سفيرا حسنا للسوق المصرية في جذب الاستثمارات العالمية إلينا، مختتما أن أوروبا في أمس الحاجة لنقل مصانعها للدول التي تتوافر بها الفرصة لذلك.