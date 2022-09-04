تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022.. خطوات عليك اتباعها

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإعطائهم مهلة من أجل تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر 2022، حيث أنه متاح الآن لأصحاب البطاقات التموينية.

وزاداد البحث خلال الساعات الماضية، عن خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022، من أجل تسجيل الرقم لمن لا يسعفهم الوقت لذلك وتلبية لمناشدات وزارة التموين.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن 2022، إذ أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها أن مد فترة التسجيل يأتي تسهيلًا على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية، وهي كما يلي:

1- الدخول إلى موقع دعم مصر من هنا.

2 - إدخال رقم بطاقة التموين الخاص برب الأسرة والمكونة من 12 رقمًا.

3 - إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

4 - الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.

خطوات إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

1 - الدخول على موقع دعم مصر من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــا

2 - وبعدها يتم الضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة، لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين.

3 - تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين.

4- اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول.

5 - إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب بطاقة التموين.

6 - كتابة رقم بطاقة التموين والمكون من 12 رقمًا.

7 - الضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.