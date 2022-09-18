السجن المشدد 15 سنة لمتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص في سوهاج

قضت محكمة جنايات محافظة سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عام بالسجن المشدد 15عامًا، لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشار مايكل نعيم ميخائيل، والمستشار محمد أيمن أبو سداح، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص

جرت تفاصيل الواقعة بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم «م. ن. ع» إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم بحوزته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بعد ورود معلومات من المصادر السرية، وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة واعترف المتهم بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

السجن 5 سنوات لعامل تاجر في المخدرات

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم «أ. أ. ع»، عامل، بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، كما عاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جرجا.