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حياة كريمة تحتفل بتجهيز 100 فتاة في سوهاج تحت شعار «يدوم الفرح»

كتب:

محمد أيمن سالم
05:46 م | السبت 17 سبتمبر 2022
حياة كريمة في سوهاج

حياة كريمة في سوهاج

نظمت مؤسسة حياة كريمة، احتفالية لتجهيز 100 عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج تحت شعار «يدوم الفرح» بالمسرح الروماني بمدينة سوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وخالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي الميداني بمؤسسة حياة كريمة، ومحمود عمران مدير إقليم جنوب الصعيد، والعقيد محمد كمال مدير فرع المؤسسة بسوهاج، وهشام الحداد منسق المحافظة، ومنسقي ومتطوعي المؤسسة بسوهاج.

عروض فنية وغنائية 

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة لرئيس القطاع التنفيذي الميداني لمؤسسة حياة كريمة، ثم كلمة للمجلس القومي للمرأة، أعقبها عروض فنية وغنائية مقدمة من قصر ثقافة سوهاج.

تسليم الأجهزة المنزلية 

وفي ختام الاحتفالية، سلمت مؤسسة حياة كريمة، أجهزة العرائس من الأجهزة الكهربائية والمنزلية لعدد 100 فتاة والتي شملت «ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، شاشة تليفزيون، حقائب مستلزمات عروس».

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بقلم محمد أيمن سالم