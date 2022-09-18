ضبط «مستريحة سوهاج».. استولت على 1.5 مليون من 10 رجال

أوهمت سيدة أربعينية، عشرة رجال بقدرتها على تجارة المخبوزات والحلويات لتستولي منهم على مليون ونصف المليون جنيه مقابل ربح شهرى يصل إلى 25 %.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لقسم ثان سوهاج بتحرير محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» بالواقعة.

الإخطار الأمني

تضمن بلاغ المدعو «عاطف ه ا ع» سن 51 عاما مدرس، وعدد 9 آخرين يقيمون جميعا بدائرة محافظة سوهاج بتضررهم من المدعوة «منى م ا ع» سن 40 عاما حاصلة على الثانوية الأزهرية وتقيم دائرة مركز سوهاج وذلك لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه لتوظيفها في مجال تجارة وصنع المخبوزات والحلويات والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ، وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية وتم تحرير محضر بالواقعة.

عقوبة تصل إلى حبس ثلاث سنوات

وأوضح محمد عمر المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة الإستيلاء على أموال الغير قد تصل لحبس ثلاث سنوات حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات، بمعاقبة من يستولي على نقود أو سندات بالحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات وتحدد المدة وفقا لعمر المجنى عليهم حيث تغلظ العقوبة بالأقل من 21 عاما ، مع استرداد الأموال.