عمال مصر: التحول الرقمي على رأس فعاليات مؤتمر العمل العربي في القاهرة

تحدث مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن أهم فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، الذي يعقد سنويا، ويمثل تظاهرة من أجل صالح العمل والعمال بالوطن العربي، موضحا أنّ البطالة بالوطن العربي وصلت إلى 11.44% حتى الآن، نتيجة لما يعانيه العالم وتأثرت به المنطقة، من تداعيات تفشي كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي كان أهم ما في جدول أعمال المؤتمر، كيفية تنمية أعمال التوظيف بالوطن العربي وكيفية ربطها بالتحول الرقمي، خاصة أنّه أصبح الأساس في كل شيء.

التحول الرقمي في البلدان العربية

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنّ التحول الرقمي يحتاج إلى خطوات كبيرة في البلدان العربية، موضحا أنّ أهم قضيتين مطروحتين على جدول أعمال المؤتمر، هما التحول الرقمي والتوظيف، وينتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتنسيق العمل بين الدول العربية، ووضع خطط للتعاون وتدريب العمالة.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ هناك مشاورات قائمة تجريها منظمة العمل العربية بين المؤتمرات، خاصة وأنّ جدول أعمال المؤتمر يتطلب التشاور مع الحكومات أو العمال أو أصحاب الأعمال على مستوى العالم العربي، كي يضيف إلى قوة المؤتمر ويضمن نجاحه والخروج بتوصيات مفيدة.