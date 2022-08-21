نقابة الغزل والنسيج تتعهد بتبني مطالب عمال «شركة مصر» بكفر الدوار

أعلنت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، عن تعهدها بتبني مطالب أكثر من 7000 عاملا بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق العمال المشروعة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مع أعضاء اللجنة النقابية بالشركة برئاسة أحمد الشرنوبي، وذلك بمقر النقابة العامة.

مشكلة صندوق التكافل

وقال عبدالفتاح إبراهيم، في بيان اليوم، إن النقابة العامة تلقت مذكرة من اللجنة النقابية بشأن مطالب العمال بحل مشكلة صندوق التكافل بما يسمح بصرف جميع مستحقات العمال المتأخرة، وضمان قيام الصندوق بدوره في دعم العمال، وكذلك التدخل لحل مشكلة عشرات العمال الذين قررت الإدارة إنهاء عقود عملهم قبل انتهاء العقود الرسمية.

واوضح أن سلاح النقابة العامة هو التفاوض والحوار المجتمعي بين كافة الأطراف، متابعًا أنّ النقابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية تنفيذا لدورها الوطني في الدفاع عن مصالح العمال والاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج، وجميعها أهداف تخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«البنوك» تقرر إحياء جمعيتها

وفي السياق ذاته، قررت النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إحياء وتطوير نشاط الجمعية الخيرية المشهرة برقم 4466 لسنة 1997 والتوسع في خدماتها عن طريق انضمام جميع العاملين من أعضاء اللجان النقابية للاستفادة من أنشطتها في مجالات الحج والعمرة والرعاية الصحية وتكريم المتميزين في المناسبات القومية والدينية.

أكدت «درويش»، في بيان لها، على التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي وأجهزة الوزارة لتطوير لائحة الجمعية والتوسع في خدماتها عن طريق التنسيق مع مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام وحياة كريمة.