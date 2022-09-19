حظك اليوم برج العذراء الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمولود برج العذراء، إن حظك اليوم في الجانب الاجتماعي والعاطفي، هناك إشراقة يجب استغلالها لصالحك وفي محيط عملك هناك مشروعات في انتظارك، هكذا كشفت الخبيرة توقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد هذا البرج الذي يعد واحد من الشخصيات المرنة.

ووفق الفلك، فإن مولود برج العذراء لديه القدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق في العمل، ولا يمكنه أن يخذل الآخرين، كما أنه من الشخصيات المخلصة لمن تحب، ويميل إلى الحفاظ على ترتيب الغرف والأمور فهو يكره الفوضى والضوضاء، ومن بين مشاهير هذا البرج الفنان كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

واليوم الإثنين 19 سبتمبر الجاري، وفيما يلي، ينشر موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، ينشر حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في منزل المشروعات يعدك بأجواء حيوية، وقد تساعدك الظروف على تحقيق مكاسب.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تناغم القمر مع فينوس يمنحك إشراقة وقد تلتقي اليوم بمن يدعم خطواتك من الأحباب أو الأصدقاء المخلصين.