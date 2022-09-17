حظك اليوم برج العذراء السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

احذر مولود برج العذراء اليوم السبت ففي محيط عملك الأوضاع معاكسه، ومع الشريك لا تبدِ استياءً وتعامل بهدوء، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها لكافة مواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني.

ووفق خبراء الفلك، فإن سيدة برج العذراء من الشخصيات المحبة للترتيب والدقة، فلا يمكنها العيش في فوضى، وتعتني بمنزلها بصورة كبيرة، كما أنها تفضل التجديد دومًا حتى لا تشعر بالملل أو الروتين، ودائما تضع شريك حياتها أولوية قصوى قبل احتياجتها الشخصية، فهو تحاول التهوين وتقليل الضغوط قدر إمكانها.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.

واليوم السبت 17 سبتمبر الجاري، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون مرنا وأن تحاول التكيف مع التطورات وما يستجد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: لا تبدِ استياءً أو تبرما وحاول أن تتعامل بهدوء وبدون ضجيج أو إعلان لخططك.