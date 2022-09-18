حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 18-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تتكون الأبراج السماوية من 12 برجا، تنقسم إلى 4 أنواع، وهي: المائية والترابية والهوائية والنارية، وتشترك كل مجموعة في عدد من الصفات مثل العصبية والهدوء والثقة بالنفس، وغيرها.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 18-9-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، فأن حظك اليوم يجعلك قد تميل للغضب والانفعال سريعا.. تأن وحاول أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

حظك اليوم برج الحمل 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، ما يجعلك اليوم عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

حظك اليوم برج الثور 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

حظك اليوم برج الثور 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم تهتم بجميع من حولك، وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تراجع خطواتك ومواقفك وحساباتك تفاديا للمشاكل والخسائر.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقاتك العائلية والعاطفية.

حظك اليوم برج السرطان 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لاتخاذ مواقف مؤثرة وقد يمنحك ذلك حضورا وثقة بالنفس.

حظك اليوم برج السرطان 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والشمس بمنزل العلاقات يمنحانك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية.

حظك اليوم برج الأسد 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالكتمان والحذر واحترس من المكائد ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بتنظيم جهودك، وعدم إهمال صحتك، اعمل في صمت ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع، وتكسب الإعجاب والمساندة أينما كنت.

حظك اليوم برج العذراء 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والشمس في برجك يمنحانك إشراقة، والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تستمتع بوقتك.

حظك اليوم برج الميزان 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي وعليك اليوم أن تكون أكثر تحكما في انفعالك، ونظم أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الميزان 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل لاسترجاع ذكريات حزينة أو مؤلمة.. لا تدع المشاعر السلبية تسيطر عليك وحاول أن تغيّر نظرتك للأمور كي تجد حلا.

حظك اليوم برج العقرب 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك قدرة على الإبهار، وتقوم باتصالات تساعدك في خطواتك، كما أن حبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم برج العقرب 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والشمس في منزل الأصدقاء يدفعانك للتعامل بود ويساعدك ذلك على توطيد علاقتك مع البعض.

حظك اليوم برج القوس 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك للتركيز على أمور مالية ويساعدك على تنظيم أعمالك وأفكارك وتخطط جيدا لتنمية المال والأعمال.

حظك اليوم برج القوس 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.

حظك اليوم برج الجدي 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لتحمي حقوقك ومصالحك وتجنب المغامرة.

حظك اليوم برج الجدي 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. تمهل وحاول أن تتجنب الصدام مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الدلو 18-9-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا، والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

حظك اليوم برج الدلو 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

تميل اليوم لاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب، خاصة واجبك نحو الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 18-9-2022 على الصعيد المهني

اليوم تنجز أعمالك بحماس، فقط عليك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت 18-9-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمنحك طاقة عاطفية، وقد تجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.