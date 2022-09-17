حظك اليوم برج الحوت السبت 17-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحوت بإحساسه الرفيع وقلبه الكبير الذي يجعله يتعاطف من من حوله حتى لو لم يكن له حبًا بداخله، لذا يحب الآخرون التواجد بقربه وتكوين صداقات معه، فبجانب عطفه وطيبة قلبه، فهو يكون معالج نفسي لهم يستمع لمشاكلهم ويضع لهم حلولا ويحلل لهم المواقف المختلفة، وإذا وجدهم في ضيق أو حالة حزن لا يهدأ حتى يغير من حالتهم المزاجية ويحرص على التواصل معهم هاتفيا أو الرسائل أو بأي وسيلة، ولا يهدأ حتى يجد السعادة والابتسامة ترتسم على وجوههم، لذا فهو الصديق المقرب لدى الكثيرين.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في وضع معاكس اليوم مما يتطلب منك أن تكون هادئا، كما يطلب منك الفلك أن تتسامح مع أخطاء الأهل والأحباب ولا تركز على ما صدر منهم من أخطاء دون تعمد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر في معاملاتك، حيث يمتلئ الجو بالمكائد والخطط التي تحاك ضدك على المستوى المهني، وذلك وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.