الجامعات التكنولوجية تبدأ استقبال طلبات التقديم للمرشحين من مكتب التنسيق

بدأت الجامعات التكنولوجية استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 من طلاب الثانوية العامة المرشحين من قبل مكتب التنسيق، لمن اجتازوا اختبارات القدرات والحد الأدنى للتنسيق، وفق تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أكدت أنّ الجامعات التكنولوجية مسار تعليم جديد يواكب احتياجات سوق العمل الفعلية.

وقال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنّ الجامعة بدأت استقبال طلاب الثانوية العامة المرشحين من قبل مكتب التنسيق الإلكتروني، مؤكدا أنّ الجامعة تضم مجموعة متميزة من البرامج، مثل «الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والأطراف الصناعية والتقويمية».

وأضاف كشك لـ«الوطن»، أنّ قسم الأطراف الصناعية والتقويمية قبل 120 من طلاب شعبة علمي علوم في الثانوية العامة و130 في الأقسام الأخرى، موضحا أنّ الجامعة تقبل نسبة 20% من طلاب الثانوية العامة و80% من طلاب الدبلومات الفنية، وأنّ الجامعات التكنولوجية تسهم في تأهيل الطلاب بشكل جيد لسوق العمل.

من جانبه، قال الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إنّ الجامعة بدأت اليوم استقبال طلاب الثانوية العامة من شعبة علمي علوم، وغدا تستقبل طلاب شعبة علمي رياضة، مؤكدا أنّه أجرى جولة تفقدية لأعمال التقديم وأجاب على أسئلة الطلاب وأولياء الأمور بشأن الجامعة وبرامجها المميزة.

وأضاف الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الجامعة التكنولوجية بها برامج بينية تواكب احتياجات سوق العمل، حيث تقبل الكلية النسبة الغالبة من طلاب الدبلومات الفنية، وبها مجموعة من المعامل المتخصصة التي يتم تدريب الطلاب بها خلال فترة الدراسة، فضلا عن حرص إدارة الجامعة على عقد شراكات مع مختلف الجهات الصناعية لتوفير فرص تدريب للطلاب لصقل مهاراتهم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات التكنولوجية

- أصل شهادة المؤهل الدراسي و5 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد و5 صور منها.

- 2 صورة لبطاقة الترشيح.

- 8 صور شخصية.

- 2 صورة بطاقة ولي الأمر.

- 5 صور بطاقة شخصية للطالب.

- شهادة ميلاد حديثة للطالب بها الرقم الثلاثي.

- نموذج 2 جند و6 جند أو 7 جند للذكور فقط.

- إحضار قيمة المصروفات الدراسية للسنة الدراسية الأولى وقيمتها 10000 جنيه مع تقديم الملف والدفع عن طريق الفيزا.

- إحضاء شهادة لقاح فيروس كورونا.