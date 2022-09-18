استمرار تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. أون لاين

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق أن موقع التنسيق الإلكتروني المتاح عبر بوابة مصر الرقمية لاستقبال رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وفقاً للقواعد والحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الخميس المقبل آخر موعد تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل يجري على قدم وساق بمكتب التنسيق الرئيسي للانتهاء من أعمال تنسيق القبول في أسرع وقت وتسكين كافة الطلاب بالكليات والقطاعات المختلفة، مؤكداً أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة ويستقبل رغبات الطلاب وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة للتقديم والالتحاق بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .