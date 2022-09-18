تراجع جديد في أسعار فول الصويا العالمية.. «مخاوف الركود السبب»

انخفضت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو إلى ما دون 14.5 دولارًا للبوشل «27 كيلو تقريبا» في سبتمبر الجاري، متأثرة بالمخاوف المتزايدة من الركود العالمي وانهيار الطلب نتيجة سياسات البنوك المركزية، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».

وتابعت المنصة، أنه على جانب العرض، أدى ارتفاع مبيعات المحاصيل في الأرجنتين، التي تعد المنتج والمصدر الرئيسي والطقس الملائم في الولايات المتحدة إلى تعزيز توقعات العرض.

توقعات بزيادة الإنتاج الأوكراني

بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى زيادة الإنتاج الأوكراني، ومع ذلك، لا يزال الطلب على فول الصويا في الصين ثابتًا، استعدادًا لإعادة بناء المخزونات قبل المهرجانات الصينية خلال الخريف والعام القمري الجديد.

من المتوقع تداول فول الصويا عند 15 دولارا للبوشل بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 16.2 دولار في غضون 12 شهرًا.

أعلى مستوى على الإطلاق في 2012

تظهر البيانات التاريخية أن أسعار فول الصويا سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 17 دولارا في سبتمبر من عام 2012.

قائمة كبار المنتجين في العالم

يتم تداول العقود الآجلة لفول الصويا في مجلس شيكاغو، وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث يتركز أكثر من 80٪ من إجمالي الإنتاج و90٪ من إجمالي الصادرات.

تعتبر الصين هي أكبر مستورد لفول الصويا، حيث تمثل 60٪ من إجمالي الواردات، يليها في القائمة الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.

شهدت أسعار فول الصويا تأرجحا خلال الفترة الماضية، ففي يونيو الماضي سجلت أدنى مستوى لها في 4 أسابيع عند 16.67 دولار أمريكي للبوشل.