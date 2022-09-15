وفرة عالمية متوقعة في فول الصويا.. والزيت والأعلاف أبرز المستفيدين

قالت «ستاندرد آند بورز»، إن هناك توقعات بزيادة إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة – ثاني أكبر منتج لفول الصويا عالمياً بعد البرازيل - في عام التسويق 2022 -2023 «سبتمبر- أغسطس»، بحجم قياسي يبلغ 124 مليون طن.

فوائض في سوق فول الصويا العالمي

يقول المحللون إن هناك احتمالية عالية للغاية لحدوث فائض في العرض بسوق فول الصويا العالمي حتى عام 2023 حيث من المرجح أن يكون لدى كبار المنتجين في البرازيل والولايات المتحدة محاصيل قياسية، بينما من المتوقع أن يظل الطلب من الصين – أكبر مشترٍ في العالم – ضعيفًا بسبب انتشار فيروس كورونا وحالات الإغلاق في المدن الرئيسية، مما يشير على الأرجح إلى تراجع الأسعار أمام وفرة المعروض واحتمالات تراجع الإنتاج.

البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية

قيَّمت «ستاندرد آند بورز»، سعر الطن عند 592.40 دولار أمريكي في 9 سبتمبر الجاري، بانخفاض 8 دولارات عن الشهر السابق، ومن المتوقع أن تنتج البرازيل - أكبر منتج للصويا في العالم - أكثر من 150 مليون طن متري في الفترة من 2022 إلى 2023 وهو أمر غير مسبوق، وإذا اتبعت الولايات المتحدة مسارًا مشابهًا وأنتجت كميات كبيرة في 2022-23، فسوف تغمر الأسواق بفول الصويا، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار بعض التصحيحات، بحسب مذكرة بحثية لـ «ستاندرد آند بورز».

الوفرة لا تبشر بخير للمزارعين

وقال رئيس قسم الحبوب والبذور الزيتية وتحليلات المواد الأولية المتقدمة في «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، بيت ماير: «فول الصويا محصول قياسي في الولايات المتحدة العام الجاري، وإذا تمكنت البرازيل من الحصول على بعض الرطوبة قبل بدء الزراعة، فإننا نعتقد أن الولايات المتحدة والبرازيل ستنتجان محاصيل فول الصويا قياسية متتالية في نفس العام التسويقي وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة للأسعار، خاصة مع الدولار القوي».

عودة قوية لمزارعي فول الصويا

يضيف: «نظرًا لأن الحرارة والجفاف ضربت جزءًا كبيرًا من الغرب الأوسط الغربي الأمريكي خلال أواخر يونيو ويوليو، لم يتوقع الكثيرون أن يظل محصول فول الصويا مرنًا حتى عند 51 بوشل لكل فدان، ومع ذلك، فإن الطقس الملائم في مناطق الغرب الأوسط العليا، إلى جانب هطول الأمطار في الوقت المناسب في بعض الولايات الرئيسية في الأجزاء الغربية من الغرب الأوسط، يعني عودة قوية لمزارعي فول الصويا الأمريكيين».

شهية الصين تتراجع بسبب كورونا

المحللون في وزارة الزراعة الأمريكية رصدوا انخفاضًا في واردات فول الصويا في الصين وسط تباطؤ الاقتصاد والقيود المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وقالت الوزارة في تقريرها الأخير، إن واردات الصين من فول الصويا للسنة المالية 2022-23 ستتراجع إلى 96.5 مليون طن متري من التقديرات السابقة لوزارة الزراعة الأمريكية البالغة 98 مليون طن متري بسبب ضعف الطلب على الزيت النباتي، مشيرةً إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن تباطؤ الاستهلاك في الصين قد يستمر حتى نهاية العام.

الأعلاف والزيوت

يذكر أن فول الصويا أحد أهم المكونات الرئيسية لإنتاج الأعلاف، جنباً إلى جنب مع الذرة والقمح، ويُستخرج منه زيت فول الصويا الأكثر شعبيةً نظراً لرخص سعره عالميًا.