ارتفاع أسعار فول الصويا في بورصة شيكاغو لأعلى مستوى منذ شهرين

ارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في بورصة شيكاغو إلى ما يزيد عن 16 دولارًا للبوشل أى 27 كيلو تقريبا، في أواخر أغسطس، وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين، وسط مخاوف من تراجع النمو في الولايات المتحدة، وزيادة الطلب على الواردات من الصين المستهلك الرئيسي، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

تأثير موجات الحرارة في أمريكا على الأسعار

وأعاقت موجات الحر في الغرب الأوسط الأمريكي توقعات العرض للمحصول الحالي، حيث لا تزال توقعات الطقس لا تعطي إشارات إيجابية بشأن هطول الأمطار في الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، أدت موجات الحر التي سجلت أرقامًا قياسية للعديد من المناطق الصينية إلى إتلاف المحاصيل الواردة، ما دفع تجار الحبوب في العالم إلى دخول أسواق فول الصويا الدولية.

وكانت الفترة الماضية شهدت مخاوف متزايدة من جانب المستوردين نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تراجع الإمدادات العالمية من الحبوب، وعززت المخاوف بشأن نقص المعروض العالمي، وأدت إلى رفع الأسعار بنسب غير مسبوقة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

توقعات الأسعار الربع الحالي

وتتوقع المنصة أن يتم تداول فول الصويا عند 16.45 دولار أمريكي للبوشل بنهاية الربع الحالي، وعند 17.58 في غضون 12 شهرًا، وصل فول الصويا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 17.94 في سبتمبر من عام 2012.

قائمة كبار المنتجين

وتتاح تداولات العقود الآجلة لفول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة، وتعد الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراجواي أكبر منتجي ومصدري فول الصويا في العالم، حيث تتركز أكثر من 80٪ من إجمالي الإنتاج و90٪ من إجمالي الصادرات.

تعتبر الصين أكبر مستورد لفول الصويا، حيث تستحوذ على 60٪ من إجمالي الواردات، يليها الاتحاد الأوروبي والمكسيك واليابان وتايوان.