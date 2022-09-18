مصرع شخص سقطت به سيارة في ترعة الفاروقية بسوهاج

لقي شخص مصرعه غرقا إثر سقوط سيارة كان يستقلها في الترعة الفاروقية بدائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونُقلت إلى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

سقوط سيارة في ترعة

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد بمصرع «جرجس. م»، 35 سنة، من نجع المصلحة برية أولاد يحيى، بدائرة المركز، أثناء السير بالسيارة على الطريق السريع الشرقي الزراعي، إذ اختلت عجلة القيادة بيده وسقطت السيارة في ترعة الفاروقية، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

نقل الجثة إلى مستشفى دار السلام المركزي

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، وجاري انتشال السيارة من الترعة، وحُرر عن ذلك المحضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على الجهات المختصة للتصريح بدفن الجثة.