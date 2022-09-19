حلقة السمك بالسقالة في الغردقة.. السعر يبدأ من 30 جنيها «وكله طازة»

يتجمع بائعو السمك في الغردقة، صباح كل يوم، أمام مزاد بيع الأسماك في حلقة الغردقة بمنطقة السقالة، إذ حركة البيع والشراء لعشرات الأنواع من الأسماك الطازجة منها «الحريد والسجان والكشر والناجل والدراك والبراكود»، في مزاد له قدسيته وقوانينه الخاصة بالصيادين والبياعين.

المزاد في حلقة السمك بالغردقة

يقول باسم أبو حمود نائب رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، إن مزاد بيع الأسماك يبدأ في الصباح وأحيانا يمتد إلى أوقات المساء والمزاد له قوانينه التي يحفظها الجميع ويضم عشرات أنواع الأسماك البحر والذي يأتي به الصيادون من البحر إلى الحلقة مباشرة.

ويضيف أبو حمود في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسماك منها صيفي ومنها شتوي وأشهر الأنواع هي: «مرجان وبياض ودراك والسردين والكسكمري» وهي أسماك شتوية و«العنبر والشعور والحريد والسجان والكشر» وهي أسماك صيفية وتبدأ أسعار المزاد من 30 جنيها للكيلو وتصل إلى 200 جنيه.

أسعار الأسماك في مزاد الغردقة

ويقول حمزة الناظر رئيس جمعية الصيادين، إن أسعار الأسماك في المزاد تتأثر حسب أنواع وكميات الأسماك وكل مازادت الكمية قل السعر ويتوقف ذلك على عوامل أخرى تتحكم في أسعار الأسماك مثلا في الليالي القمرية تقل كميات الأسماك التي يصطادها الصياد وفي أيام النوات وفي الرياح الشديدة ويختلف السعر الصيفي عن سعر الشتوي على حسب موسم السمك.

ويضيف الناظر في تصريحات لـ«الوطن» أن حلقة السمك بالغردقة هي مكان تجمع سمك البحر الأحمر ثم توزيعه إلى مدن ومحافظات مصر ويتم تصديره للخارج أيضا.