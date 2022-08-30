تخصيص 20 مليون جنيه لإنشاء أول حلقة سمك في الطور بجنوب سيناء

قال اللواء الحسين فرحات محمد، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الواعدة في مجال الثروة السمكية، حيث تمتلك شواطئ بطول 600 كيلو متر على خليجي السويس والعقبة.

مشروعات على أرض جنوب سيناء

وأضاف «فرحات»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه قام بأول زيارة رسمية له لمحافظة جنوب سيناء اليوم، لمتابعة المشروعات المقامة على أرض جنوب سيناء، وتفعيل مشروع الاستزراع السمكي الذي أكدت عليه القيادة السياسية في مصر، خاصة أن مصر لديها سواحل على البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأكد اللواء الحسين فرحات أنه قام بزيارة إلى مدينة الطور، حيث قام بتفقد ميناء الصيد البحري والقوق الميكانيكي ومصنع الثلج، مشيرا إلى أنه وجه بطرح مصنع الثلج الأسبوع القادم تمهيدا لتشغيله قبل انطلاق موسم الصيد المقرر سبتمبر المقبل.

25 مليون جنيه لحلقة السمك ومشروعات أخرى

وأضاف أنه جرى الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه كمرحلة أولى لإنشاء أول حلقة سمك بجوار الميناء، كما تم تخصيص مليوني جنيه لتطوير القزق الميكانيكي، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه لتطوير مركز تجميع الأسماك وخط الحريق بميناء الصيد البحري.

تنمية الثروة السمكية في جنوب سيناء

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد عقد لقاء مع المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة بشرم الشيخ، حيث جرى مناقشة عدة ملفات لتنمية الثروة السمكية بجنوب سيناء، مثل مركز تجميع الأسماك، والقزق الميكانيكي بميناء الصيد بطور سيناء، ومصنع الثلج الجديد، وحلقة السمك، وقزق وسقالة الصيد بالكيلاني بطور سيناء.

وطالب المحافظ، المهندسة نجلاء عبد الحافظ، مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، بدراسة وإعداد المقايسات الخاصة بإعادة تأهيل سقالة الكيلاني بطور سيناء، وإنشاء سقالة رأس سدر.

حضر اللقاء اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام، مفوض المحافظ لمديريات الخدمات، وضم الوفد المهندس هاني مبروك، مدير مكتب المدير التنفيذي، وصفوان المراغي، مدير منطقة الثروة السمكية بالمحافظة، وحمدي أحمد شحات، مدير ميناء الصيد بطور سيناء.