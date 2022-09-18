مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 15 ألف سائح على متن 103 رحلات اليوم

يستقبل مطار الغردقة ومرسي علم، اليوم الأحد، نحو 15 ألف سائح أجنبي على متن 103 رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين.

15 ألف سائح

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارين كشف وصول 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 103 ‪ رحلات طيران قادمة من مطارات أوروبا، حيث يستقبل مطار الغردقة 87 رحلة ومطار مرسي علم الدولي 16 رحلة، مشيرا إلى استعدادت فنادق المدينتين لاستقبال السائحين.

تنوع الأسواق السياحية

وأضاف «عثمان»، أن السياحة الألمانية في مقدمة الجنسيات الوافدة إلى الغردقة، أما السياحة التشيكية والبولندية والإيطالية فهي الأعلى وصولا إلى مرسى علم، لافتاً إلى تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية، ومتوقعا موسم شتوي ناجح جدا يعكس مجهودات الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي.

يذكر أن فنادق الغردقة استقبلت، أمس السبت، 1100 سائح روسي على متن 4 رحلات طيران، وذلك ضمن برنامج لـ5 شركات سياحية تسيّر رحلات الطيران من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي أسبوعيا.