حظك اليوم برج الثور الإثنين 19-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الثور بقدرته الكبيرة على مواجهة العقبات والمشاكل والتحديات، في حياته العاطفية والمهنية، ويتميز أيضًا بقدرته على تحمل المسؤوليات، ولا يتراجع عن قراراته خاصة بين أفراد أسرته كونه شديد العناد، وهو أيضا شديد الحب و الوفاء لمن يحب والمقربين منه.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر اليوم الإثنين، بمنزل العلاقات، وهذا سوف يجعلك تنظر للعالم نظرة جديدة بحيث تستطيع أن تواكب التطور من حولك، واحرص على أن تترك مسافة بينك وبين مثيري المشاكل، خاصة أن وجود القمر في محور برجك اليوم، قد يجعلك سريع العصبية والانفعال، لذا يجب عليك أن تلزم الحذر وتدرس خطواتك جيدًا، واعمل على تحليل أمورك قبل اتخاذ القرارات، وذلك وفق توقعات عبير فؤاد لـ حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

الروابط العاطفية والأسرية قد تتوطد اليوم ، لذا احرص على أن تتحد مع المقربين منك مثل الأخوة والأحباب، وتسعى لإيجاد حلول جذرية لمشاكلك، ويجب أن تفكّر بموضوعية في جميع قراراتك، ولا داعي للتسرع، وذلك وفق توقعات عبير فؤاد لـ حظك اليوم، على المستوى العاطفي.