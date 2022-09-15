حظك اليوم برج الحمل الخميس 15-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديه ثقة كبيرة في نفسه، فهو يلهم كل من حوله بسبب ثقته الزائدة، كما أنه يتمتع بالاستقلالية ويرفض أن يسيطر عليه أحدًا مهما كان، ويفضل أن ينفذ الأمور على طريقته الخاصة دون تدخل من أي شخص.

مواصفات برج الحمل

ويتسم مولود برج الحمل بقدرته على القيادة بشكل كبير حتى يستطيع تنفيذ المهام التي يتولاها ويصل لأعلى مراتب النجاح، كما أنه يمتلك طاقة إيجابية كبيرة لكي يكون مفعمًا بالحيوية والنشاط ويشعر بالراحة أغلب الوقت.

ويسعى مواليد برج الحمل لمعرفة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، استمرارًا للخدمات المختلفة التي نقدمها لقراء الوطن، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش، وعليك أن تتحرك بحذر في خطواتك وكل حساباتك حتى تشعر بالسعادة الكبيرة، وتحقق نجاحًا في حياتك العملية أمام الزملاء والمديرين، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل، اليوم الخميس 15 سبتمبر.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتركيز في حل مشكلات عاطفية وعائلية، لذا عليك أن تتراجع في مواقفك العصبية كي تشعر بالسعادة مع شريك الحياة وتكون أفضل في حياتك العاطفية ويسود الهدوء، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل اليوم الخميس 15 سبتمبر.