سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 19-9-2022 في مصر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استعداداتها لضخّ كميات كبيرة من كرتونة البيض تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبالتزامن مع قرب الدرسة تصبح الكثير من السيدات يوميا عن أسعار أطباق البروتين بأنواعها الحمراء والبيضاء والبلدي خوفا من أن تطالها الزيادة.

واليوم سعر كرتونة وطبق البيض استقرا في السوق المحلية، عند نفس مستوى أسعارها منذ الأسبوع الماضي، وفي إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها بوابة «الوطن»، نستعرض في التقرير التالي الأسعار المعلنة في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر طبق البيض اليوم في الأسواق المحلية بكل أنواعه، ويصل سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك بـ70 جنيهًا، بينما في المزرعة بين 60 و65 جنيهًا، بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 80 جنيهًا، بينما تباع في المزرعة بسعر يتراوح بين 68 إلى 75 جنيهًا، فيما سجل طبق البيض الأحمر نحو 72 جنيهًا في المحلات التجارية، بينما في المزرعة يباع بين 60 و62 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

ووفق جولة الجريدة في المحلات التجارية الكبري جاء سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الإثنين حسب الشركة المنتجة وطريقة التغليف، ليسجل طبق البيض الأبيض مكون من 30 بيضة، بين 80 و110 جنيهات، ووصل سعر طبق وكرتونة البيض المكونة من 10 بيضات بسعر 45 جنيهًا، فيما تباين سعر البيضة الواحدة أحمر أو أبيض بين 2.6 جنيه و2.75 جنيه.

وجار طرح كميات من البيض بسعر 65 جنيهًا للطبق الأحمر والأبيض عبر منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقي بجوار المتحف الزراعي المصري، وفقا للدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.