سعر كرتونة البيض اليوم السبت 17-9-2022 في مصر

تشهد أسعار البيض حالة من التذبذب في الوقت الحالي، حيث استقر سعره في الأيام الماضية ليعود للارتفاع مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إنّ سعر كرتونة البيض تراوح بين 72 و75 جنيهًا في الأسواق المصرية.

ويهتم المواطنون بمعرفة سعر طبق البيض في الأسواق بشكل مستمر، نظرًا لأهميته في كل بيت مصري حيث أنه لا غني عنه، وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات اليومية للقراء، سعر كرتونة البيض اليوم السبت 17 سبتمبر وذلك على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض

تباع كرتونة البيض في الأسواق بسعر يتراوح بين 72 و75 جنيهًا في الأسواق للبيض الأحمر والبلدي حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 66 جنيها، كما جاء سعر طبق البيض الأحمر بـ67 جنيها في المزرعة.

سعر كرتونة البيض البلدي

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق لسعر 75 جنيهًا اليوم السبت 17 سبتمبر الحالي، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت استعدادها لطرح كميات كبيرة من البيض بأسعار مخفضة في منافذ وزارة الزراعة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد وارتفاع طلب المواطنين على شراء البيض من أجل تخفيف العبء على المواطن.

على أن يتم طرح البيض بدءا من يوم الأحد المقبل، بسعر 65 جنيهًا للطبق من الأحمر والأبيض، وذلك وفق تصريح سابق لـ«الوطن» من الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.