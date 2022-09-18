سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 18-9-2022 في مصر

استقر سعر كرتونة وطبق البيض في السوق المحلية، عند نفس مستوى أسعارها منذ الأسبوع الماضي، فيتروح سعر كرتونة البيض ما بين 70 إلى 80 جنيهًا في المحلات التجارية.

وفي إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها بوابة «الوطن»، نستعرض في التقرير التالي سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى.

سعر كرتونة البيض

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن سعر طبق البيض استقر اليوم في الأسواق المحلية بكل أنواعه، ويصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك إلى 70 جنيهًا، بينما في المزرعة ما بين 60 و65 جنيهًا.

وأضاف أن طبق البيض الأحمر سجل نحو 72 جنيهًا في المحلات التجارية، بينما في المزرعة يباع بين 60 و62 جنيهًا، بينما سعر كرتونة البيض البلدي وهي الأعلي في السوق المحلية، فسجلت نحو 80 جنيهًا، بينما تباع في المزرعة بسعر يتراوح ما بين 68 إلى 75 جنيهًا.

أسعار البيض في المحلات التجارية

وجاء سعر كرتونة وطبق البيض اليوم الأحد بالمحلات، كل حسب نوعه، كما يلي:

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض مكونة من 30 بيضة، بين 80 و110 جنيهات، حسب الشركة المنتجة وطريقة التغليف.

- وصل سعر طبق وكرتونة البيض مكونة من 10 بيضات، بسعر 45 جنيهًا.

- تباين سعر البيضة الواحدة أحمر أو أبيض بين 2.6 جنيه و2.75 جنيه.

يشار إلى أن وزارة الزراعة قد أعلنت طرحت كميات من البيض بأسعار مخفضة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، بدء من غد الأحد بسعر 65 جنيهًا للطبق من الأحمر والأبيض، وفق تصريح سابق من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.