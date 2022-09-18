فتح الشواطئ المغلقة في مطروح بعد أسبوع من ارتفاع الأمواج

فتح مجلس مدينة مرسى مطروح بوابات جميع الشواطئ المغلقة قبل أسبوع، لعدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج، ووجود سحب وارتفاع المد والجذر وزيادة نشاط الرياح في الشواطئ الواقعة على البحر الكبير دون وجود حواجز خرسانية أو ألسنة صخرية أو وقوعها على خلجان بحرية وبحيرات داخلية.

وشهد إعادة فتح الشواطئ إقبالًا كبير من قبل المصطفين، على مدار الساعة بعد استقرار حالة طقس اليوم الأحد، وقال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لـ«الوطن» إنّ هناك متابعة يومية لجميع الشواطئ على مستوي المدينة بالتعاون مع إدارة التوعية والعلاقات الهامة، وهيئة الأرصاد الجوية، وشركة الإنقاذ المسئولة عن الشواطئ.

استقرار شواطئ مطروح

وأضاف رئيس المدينة، أنّ جميع شواطئ مطروح مستقرة في الأسبوع قبل الأخير من شهر سبتمبر الجاري، لافتًا إلى وجود متابعة مستمرة ومرور على الشواطئ للحفاظ على أرواح المواطنين، ومتابعة الخدمات المستمرة والاشغالات، والنظافة على الكورنيش، واتخاذ جميع الإجراءات الرسمية ضد المخالفات التي يجرى ضبطها طبًقا للوائح والقوانين المنظمة.

أسماء الشواطئ المستقرة

وأوضح أنّه وفقًا لطقس اليوم، فإن أغلب الشواطئ مفتوحة ومستقرة وآمنه وبها جميع الخدمات، وهي شواطئ عجيبة، وأم الرخم، والأبيض، والزمردة، واللؤلؤة، وبلوبيتش، والشواطئ الواقعة على كورنيش مطروح الجديد من بورتو حتى الأبيض بطريق القصر بامتداد 9 كم شواطىء، وكليوباترا، والغرام، والبوسيت، والليدو، والعوام، والفيروز، وباب البحر، وروميل، والرميلة، ومينا حشيش، وعلم الروم، والنخيل.