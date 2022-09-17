كيفية وطرق سداد قيمة شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. اعرف الأسعار

بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن طرق وكيفية سداد قيمة شقق الإسكان الاجتماعي وأسعارها.

وبالتزامن مع ذلك أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى كيفية وطرق سداد أسعار شقق الإسكان الاجتماعى 2022 إذ تكون بعدة طرق نعرضها لكم في الخطوات التالية:

- وحدات محدودي الدخل يبدأ مقدم الدفع من 10%

- وحدات متوسط الدخل يبدأ دفع المقدم من 15%

كيفية وطرق سداد قيمة شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى أن هناك تسهيلات لكيفية وطرق سداد قيمة شقق الإسكان الاجتماعي 2022، والتي منها ما يلي:

- التسديدات تكون على 30 سنة

- سعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022

وعن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022، ذكرت أن أسعار المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح من 194 إلى 310 آلاف جنيه، مشيرة إلى أن قيمة جدية الحجز تكون من 15 إلى 20 ألف جنيه.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت عن بدء طرح كراسات شروط الحجر بداية من 2 أكتوبر على أن يستمر إلى 27 أكتوبر من الشهر القادم.