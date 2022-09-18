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بوتين يدعو قيرغيزستان وطاجيكستان إلى وقف الاشتباكات.. ويعرض المساعدة

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أحمد عادل موسى
01:53 م | الأحد 18 سبتمبر 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

 أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع زعماء قرغيزستان وطاجيكستان، اليوم الأحد، على خلفية تصاعد الاشتباكات بين الجانبين على حدود جمهوريات آسيا الوسطى، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

موسكو مستعدة للمساعدة في ضمان الاستقرار

وأكد الكرملين أن بوتين طالب الجانبين بمنع المزيد من التصعيد، واتخاذ إجراءات لإنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن، كما أشار إلى استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان، مع ارتفاع عدد قتلى البلدين في الاشتباكات إلى 71 شخصا.

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بقلم أحمد عادل موسى