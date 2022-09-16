بوتين: هجمات إرهابية تستهدف محطات الطاقة النووية.. والوضع تحت السيطرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن محاولات تنفيذ هجمات إرهابية على روسيا، بما في ذلك على الأراضي التابعة للمواقع النووية الروسية، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة، وفقا لـ«روسيا اليوم».

بوتين: محاولات تنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا

وقال بوتين: «بالنسبة للهجمات الإرهابية، نعم، هذا أمر خطير، إنه في الواقع استخدام للأساليب الإرهابية، ونرى ذلك في قتل مسؤولين بالأراضي المحررة، ونرى ذلك حتى في محاولات تنفيذ هجمات إرهابية على أراضي روسيا، ومحاولات تنفيذ هجمات إرهابية، إن لم يكن على المواقع النووية نفسها، فحول المواقع، ومحطات الطاقة النووية على أراضي روسيا، ولا أتحدث هنا عن محطة زابوريجيا النووية».

بوتين: روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع التطورات السلبية

وأكد بوتين أن روسيا تبذل قصارى جهدها لمنع التطورات السلبية، مضيفا: «سيكون هناك جواب إذا لم يفهموا في النهاية أن مثل هذه الأساليب غير مقبولة، فهي في الواقع لا تختلف في شيء عن أساليب الإرهاب».