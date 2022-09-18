الكرملين: تطابق مواقف روسيا والصين تجاه استفزازت الولايات المتحدة

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين» تطابق مواقف روسيا والصين تجاه استفزازات الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وأضاف الكرملين، أنّ روسيا والصين لا تسعيان لقيادة العالم بأسره، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية.

سكرتير مجلس الأمن الروسي يزور الصين

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة الحرب الروسية، وأكدت دعمها لتايوان ضد اتجاهات الصين لضم الجزيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الصينية، أنّ سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيعقد مشاورات واجتماعات أمنية خلال زيارة إلى الصين تستغرق يومين، تبدأ اليوم، وفقا لوكالة أنباء رويترز.