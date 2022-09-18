كيفية المشاركة في الحوار الوطني.. الطريق إلى الجمهورية الجديدة

مع دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة للمشاركة في حوارات مجتمعية وجماهيرية بالمحافظات المختلفة، والحصول على رؤى واقتراحات المواطنين، تقدم «الوطن» خطوات التسجيل والمشاركة في الحوار الوطني، لتبادل وجهات النظر وطرح المشكلات والتحديات وإيجاد حلول لها.

خطوات التسجيل للمشاركة في الحوار الوطني

- الدخول إلى موقع استمارة التقديم لـ المشاركة في الحوار الوطني عبر الرابط التالي: https://egyouth.com/ar/register

- كتابة البيانات الشخصية، وهي: «الاسم الرباعي، والرقم القومي، واختيار المحافظة من خانة (المحافظة التابع لها)، وكتابة اسم الحزب السياسي الذي تتبعه إن وجد».

- كتابة المقترحات التي يود الراغب في المشاركة بالحوار الوطني طرحها، من خلال الخانة النصية المخصصة لتلقي الاقتراحات للمشاركة بالحوار الوطني، وفي أي ملف يريد طرح الرؤى فيه.

انطلاق الحوار الوطني

وجرى تقسيم الحوار الوطني إلى 3 محاور، وهي: «المجتمعي والسياسي والاقتصادي»، وتم تقسيم تلك المحاور إلى لجان فرعية لكل منها مقرر ومقرر مساعد، تم اختيارهم بالتوافق.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الثامن، الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة، لإجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في المحافظات المختلفة، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس الأمناء وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني، لضمان الوصول المتكافئ لفئات المجتمع المصري كافة.