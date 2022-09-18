إصابة عاملين في انهيار حفرة صرف صحي بأسيوط

أصيب شخصان بجروح إثر انهيار حفرة صرف صحي بقرية أبو الهدر التابعة لمركز ديروط في أسيوط، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

انهيار حفر صرف صحي

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز ديروط، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار حفر صرف صحي بقرية أبوالهدر التابعة إلى مركز ديروط ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل لموقع البلاغ قوات الأمن وضباط المباحث بمركز ديروط، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدينة، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار حفر صرف صحي بقرية أبوالهدر فوق العمال، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال العمال.

وأسفر الحادث عن عن إصابة عاملين هما «هـ. ص. س»، 18 عاما، و«م. ص. س»، 18 عاما، ونُقل المصابان إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السيطرة على حريق في فرن «دوكو»

في سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، فجر اليوم الأحد، على حريق التهم محتويات أحد أفران الدوكو بجوار مسجد سمارة بحي غرب أسيوط، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط بلاغًا من رئاسة حي غرب أسيوط، يفيد باندلاع حريق في أحدي أفران الدوكو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الفرن بالكامل، وعدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، دون معرفة أسباب الحريق، وحُرر محضر بالواقعة، وشُكلت لجنة لفحص المحل ومراجعة التراخيص وشروط الحماية المدنية والعرض على النيابة.