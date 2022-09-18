ندوات ورحلات تعريفية لتوعية السيدات بترشيد استهلاك المياه في سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، حملات توعية بتوفير المياه وترشيد الاستهلاك، استهدفت خلالها النساء، وذلك لأهمية دور المرأة في نشر ثقافة الترشيد بالأسرة، من خلال ورشة عمل لتعليم المبادئ الأولية في السباكة لتقليل المياه المهدرة وترشيد الاستهلاك بالقرى المنفذ بها مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة.

استهداف قرى حياة كريمة بسوهاج

وبدأت الورش بمراكز المراغة وأخميم وسوهاج، وفقا لتصريح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه سوهاج، موضحا أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي يتم تنفيذها في 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشأة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام، والتي تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

رحلات لتوعية النساء

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بـ«مياه سوهاج»، أنه تم عقد ندوة توعوية لسيدات الجمعية النسائية بقرية تونس، ورحلة تعريفية لسيدات أنصار السنة بأخميم، وذلك لتوعية المشاركين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.